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Şanlıurfa'da patlama

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hafif yaralandı.

22.07.2019 22:20
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamaya Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen mühimmatın neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Şanlıurfa'da patlama
Kaynak: AA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

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