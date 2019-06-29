29.06.2019 00:24
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Şanlıurfa'da patlayıcı madde ele geçirilmesi

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğince, Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun ardından sosyal medya ve internet ortamında yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğince, Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyonun ardından sosyal medya ve internet ortamında yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün ilçede düzenlenen operasyon kapsamında 44 kilogram patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.
Operasyonun ardından sosyal medya ve internet ortamında gerçeği yansıtmayan, maksatlı paylaşımların yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gerçekleştirilen operasyon sonrasında bazı sosyal medya platformları ile internet üzerindeki diğer açık kaynaklarda, soruşturmayı akamete uğratmak, soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetleri ile adli-idari mercileri ve kamuoyunu baskı altına almak amacına matuf olduğu değerlendirilen asılsız haber paylaşımı yapıldığı müşahede edilmektedir. Söz konusu iddiaların, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin ve müzahir kesimlerin kara propagandası, mizansen niteliğinde, tamamen asılsız, mesnetsiz ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bile alet edebilecek şekilde iftira içerikli olduğu hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerince çalışma başlatılmış ve belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, HDP'li belediye meclis üyesi Dilan Ablay, 4 yakını ve 3 kişi gözaltına alınmıştı.
Ablay'ın evinde yapılan aramada ise 33 kilo 610 gram plastik patlayıcı, 10 kilo 525 gram toz patlayıcı, 6 metre infilaklı fitil, 10 elektrikli kapsül, "alpha fire" alıcı, 2 verici kumanda, 2 güvenlik saatli devre ve bu devrelerin kullanım talimatlarının yazılı olduğu kağıt, alıcı-verici devre ve bu devrenin kullanım talimatının yazılı olduğu kağıt, 9 voltluk 2 pil ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.
Kaynak: AA
Şanlıurfa , Güncel

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