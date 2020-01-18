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Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi

Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildiŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 20 kilogram C4 plastik patlayıcı bulunan otomobil imha edildi.

18.01.2020 08:02 | Son Güncelleme: 18.01.2020 08:03
'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi
ŞANLIURFA'nın ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 20 kilogram C4 plastik patlayıcı bulunan otomobil imha edildi. Otomobil sürücüsü M.M. gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Bozova- Adıyaman karayolunun 55'inci kilometresindeki Yaslıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilmeyen otomobil, jandarma ve polis ekiplerince şüphe üzerine takibe alındı. Ekipler, otomobili Yaslıca Mahallesi yakınlarında kontrollü bir şekilde durdurdu. Otomobilde inceleme yapan ekipler, içerisinde 20 kilogram C4 plastik patlayıcı ve elektronik devreler bulunduğunu tespit etti. Ekipler, daha sonra karayolunu trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağırılan bomba imha uzmanları otomobildeki düzeneği kontrollü şekilde patlatarak imha etti. Otomobil sürücüsü M.M. ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi

Şanlıurfa, Jandarma, Bozova, Güncel

Kaynak: DHA


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