Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şanlıurfa'da pencere kavgası: 10 yaralı

ŞANLIURFA'da, akraba 2 aile arasında, yapımı devam eden evin penceresinin bitişikteki eve dönük olduğu gerekçesiyle çıkan kavgayı, jandarma havaya ateş açarak, ayırabildi.

14.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:45
Şanlıurfa'da pencere kavgası: 10 yaralı

ŞANLIURFA'da, akraba 2 aile arasında, yapımı devam eden evin penceresinin bitişikteki eve dönük olduğu gerekçesiyle çıkan kavgayı, jandarma havaya ateş açarak, ayırabildi. 10 kişinin yaralandığı kavgaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kavakbaşı Mahallesi'nde geçen hafta yaşanan kavga, iddiaya göre yapımı devam eden evin penceresinin, komşu eve dönük olması nedeniyle çıktı. Akraba olan 2 aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine, taş ve sopa ile saldırdı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, uyarılara rağmen devam eden kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı. Kavgada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 10 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kavgaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Brezilya’daki doğum günü partisi, korona faciasına dönüştü Haberler
Brezilya'daki doğum günü partisi, korona faciasına dönüştü
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Şanlıurfa'da pencere kavgası: 10 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:52: Otizmli çocuktan çok sevdiği polislere pastalı sürpriz - Haber 15:52: Aydın Büyükşehir Belediyesi Salı Pazarı'nda binlerce maske dağıttı - Haber 15:52: Şehit aileleri için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 15:52: Antalya'da caddeler çiçeklerle süslendi - Haber 15:50: Başkan eşinden görevlileri börek ikramı - Haber 15:29: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık - Haber 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi - Haberler 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler