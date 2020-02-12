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Şanlıurfa'da pide fırınları denetlendi

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, sorumluluk sahalarındaki pide fırınlarında hijyen, ruhsat, gramaj ve baca denetimi yaptı.

12.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:38Şanlıurfa'da pide fırınları denetlendi
Belediyesi zabıta ekipleri, sorumluluk sahalarındaki pide fırınlarında hijyen, ruhsat, gramaj ve baca denetimi yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığına verdiği önemi her platformda vurgulayan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Müdürlüğü ekipleri, pide fırınlarına yönelik yürüttüğü denetimlerini devam ettiriyor.
Denetimlere çıkan ekiplerin, şeffaflık ilkesi doğrultusunda yaka kamerası aktif olarak işlev görürken, temizlik kuralları çerçevesinde eldiven, bone ve maskeyi de takmayı ihmal etmiyor. Ayrıca yaka kartlarıyla denetime çıkan ekipler, pide fırınlarında ekmek gramajını beraberlerinde getirdikleri dijital tartı tartıyor.
Hem hava kirliliğinin oluşumunu engellemek hem de vatandaşların sağlıklı gıdalar tüketmesini amaçlayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda pide fırınlarında hijyen, ruhsat, gramaj ve baca denetimleri gerçekleştiriyor.
Denetimler sırasında ekipler, iş yerlerinde oluşabilecek ihmallere karşı iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunarak, hijyen, ruhsat, gramaj ve baca temizliği konularında kurallara uymalarını istedi.

Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Haliliye, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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