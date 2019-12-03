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Şanlıurfa'da PKK/KCK şüphelisi iki kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.

03.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:20Şanlıurfa'da PKK/KCK şüphelisi iki kişi tutuklandı
'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütüyle irtibatları olduğu ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 8 zanlıdan 5'i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen diğer zanlılardan ikisi tutuklandı, biri ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.

Şanlıurfa, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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