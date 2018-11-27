27 Kasım 2018 Salı 18:21



27 Kasım 2018 Salı 18:21

Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 26 gözaltı PKK/KCK'nın sözde kuruluş yıl dönümünde eylem hazırlığında olan 26 şüpheli yakalandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım tarihinde eylem arayışı içinde oldukları ileri sürülen 26 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım tarihinde eylem arayışı içinde olduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, evlerinde arama yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.