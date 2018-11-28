Şanlıurfa'da PKK Operasyonu 27 Gözaltı

Şanlıurfa
'da, polis ekiplerince terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan, terör örgütü PKKKCK yapılanmasında yer aldığı belirtilen şüphelilerin kent merkezi ile ilçelerinde adreslerine polisler ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontörlünden geçirilerek ifade için Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıldönümünü bahane ederek eylem hazırlığı içerisinde oldukları kaydedildi.
PKK,Şanlıurfa
28 Kasım 2018 Çarşamba 06:31