Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da PKK/YPG, DEAŞ ile FETÖ operasyonuna 8 tutuklama - Haber

Şanlıurfa'da PKK/YPG, DEAŞ ile FETÖ operasyonuna 8 tutuklama

ŞANLIURFA'da terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla polisin düzenlediği operasyonlarda PKK/YPG, DEAŞ ile FETÖ adına faaliyet yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

30.11.2019 17:59 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:59Şanlıurfa'da PKK/YPG, DEAŞ ile FETÖ operasyonuna 8 tutuklama
ŞANLIURFA'da terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla polisin düzenlediği operasyonlarda PKK/YPG, DEAŞ ile FETÖ adına faaliyet yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri, yardım yataklık ettikleri veya sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirlenen 3 şüpheli ile DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 2 Belçikalı, 1 Fransız, 3 Suriyeli olmak üzere 6 kişi yakalandı. Firari FETÖ/PDY mensuplarının saklandıkları 'gaybubet evi' diye adlandırılan gizli adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.Emniyette işlemleri tamamlanan terör örğütü PKK/PYD, DEAŞ ile FETÖ adına faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.


- Şanlıurfa

PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:44 Şili'de hükumet karşıtı protestolar sebebiyle futbol liglerine ara verildi
18:40 Kasımpaşa'yı yenen Sivaspor liderliğini korudu
18:40 Sivasspor'dan zirve pozu
18:40 Rıza Çalımbay: "Disiplin içindeyiz"
18:40 Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu
18:35 Akçakoca Kent Konseyi Adnan Yaman güven tazeledi
18:03 Sakarya'da sandal alabora oldu, 1 ölü
17:57 Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı
17:36 Yunanistan, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrası Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor
17:34 Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
30.11.2019 18:45:30