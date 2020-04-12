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Şanlıurfa'da polis memurunu yaralayan 6 kişiden 2'si tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yasağa uymayıp açtığı bakkala işlem yapmak isteyen ekibe saldırıp bir polis memurunu yaralayan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

12.04.2020 23:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:26
Şanlıurfa'da polis memurunu yaralayan 6 kişiden 2'si tutuklandı
Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde yasağa uymayıp açtığı bakkala işlem yapmak isteyen ekibe saldırıp bir polis memurunu yaralayan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesine bağlı Saha Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, bir bakkalın açık olduğunu fark etti. İşlem yapmak için dükkana giren polis ekiplerine, iddiaya göre, iş yeri sahibi ve çağırdığı yakınları saldırdı. Bölgeye çağrılan takviye ekiplerince saldırganlar F.Ç., S.Ç., M.E.Ç., A.Ç., S.Ç. ve M.Y. gözaltına alındı. Olayda yaralanan 1 polis memuru ise 112 Acil Servis ekiplerinde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. ve S.Ç. tutuklanırken, diğer 4 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Birecik, Polis, 3. Sayfa
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