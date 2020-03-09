Şanlıurfa'da polislerinden uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışması
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, düzenledikleri etkinliklerle uyuşturucuya karşı vatandaşları uyarıyor.
09.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:50
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, düzenledikleri etkinliklerle uyuşturucuya karşı vatandaşları uyarıyor.
Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında stant açan ekipler, hazırladıkları broşürleri vatandaşlara dağıttı.
Özel eğitimle narkotik dedektör köpeğinin de gösteri sunduğu etkinlikte, vatandaşlar uyuşturucunun zararlarına karşı bilgilendirildi.
Öte yandan ekipler, veliler ve öğretmenler için de "Narkorehber" faaliyetleri kapsamında seminerler gerçekleştiriyor.
Seminerlerde öğrencilerin uyuşturucudan nasıl korunulacağını anlatan ekipler, okullar kapanana kadar etkinliklerine devam edecek.
Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında stant açan ekipler, hazırladıkları broşürleri vatandaşlara dağıttı.
Özel eğitimle narkotik dedektör köpeğinin de gösteri sunduğu etkinlikte, vatandaşlar uyuşturucunun zararlarına karşı bilgilendirildi.
Öte yandan ekipler, veliler ve öğretmenler için de "Narkorehber" faaliyetleri kapsamında seminerler gerçekleştiriyor.
Seminerlerde öğrencilerin uyuşturucudan nasıl korunulacağını anlatan ekipler, okullar kapanana kadar etkinliklerine devam edecek.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Şanlıurfa'da polislerinden uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışması
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Narkotik, Güncel
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