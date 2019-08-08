Şanlıurfa'da polisten sahte para uyarısı

Şanlıurfa
Emniyet Müdürlüğü kurban bayramı öncesi vatandaşları ve esnafı sahte paraya karşı bilgilendirdi.
Emniyetten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı öncesi sahte para mağduriyeti yaşanmaması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Özellikle hayvan ticaretinin yoğun yaşandığı alanlarda çalışmaların sürdürdüğü belirtilen açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Kurban bayramı nedeniyle, Şanlıurfa ilinde hayvan ticaretinin yoğun olarak yaşandığı alanlarda meydana gelebilecek sahte para konularının ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince 'Türk Lirası Tanıtım Rehberi' broşürleri dağıtılarak, sahte para konusunda daha duyarlı bulunmaları, şüpheli bir durum karşısında 155 polis imdat hattını aramaları konusunda vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır."