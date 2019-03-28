Şanlıurfa'da polyester fabrikasında yangın

Kaynak: İHA

Şanlıurfa'da polyester fabrikasında yangınŞanlıurfa'da 80 ton polyester alev aldıYangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sek edildiEkipler alev alan 80 ton polyesteri söndürmeye çalışıyorŞANLIURFA - Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesindeki bir polyester fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle depoda başlayan yangın, fabrikanın bir çok noktasına sıçradı. Yangına söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, fabrikanın duvarlarını delerek yangına müdahale etti. İçeride yaklaşık 80 ton polyesterin olduğu belirtildi.Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.