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Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruk

Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyrukŞANLIURFA'da vatandaşlar fatura ödemek ve işlem yaptırmak için PTT şubelerinde yoğunluk oluşturdu.

20.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:47
Şanlıurfa 'da PTT önünde uzun kuyruk
ŞANLIURFA'da vatandaşlar fatura ödemek ve işlem yaptırmak için PTT şubelerinde yoğunluk oluşturdu. Koronavirüse karşı hiçbir önlemin alınmadığı şubede görevliler de zor anlar yaşadı.
Şanlıurfa'da çoğunluğu kadın olmak üzere onlarca kişi işlem yaptırmak için PTT şubesine geldi. Sarayönü PTT Şubesi'nin önünde aralarında hiç mesafe olmadan uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, uzun süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Zaman zaman sıra yüzünden tartışmanın yaşandığı şubede görevliler de zor anlar yaşadı. Şanlıurfa’da PTT önünde uzun kuyruk

Kaynak: DHA

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Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruk
Etiketler : Şanlıurfa, PTT, Güncel

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