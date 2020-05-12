Şanlıurfa'da, PTT'ye dönüştürülen okul önünde uzun kuyruk

Şanlıurfa'da, PTT'ye dönüştürülen okul önünde uzun kuyrukŞANLIURFA'da, sosyal mesafe kuralına uyulması için PTT şubesine dönüştürülen Gazi Ortaokulu binası önünde sıraya giden vatandaşlar, yoğunluğa neden olarak yine uzun kuyruk oluşturdu.

12.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:53
Şanlıurfa'da, PTT'ye dönüştürülen okul önünde uzun kuyruk
ŞANLIURFA'da, sosyal mesafe kuralına uyulması için PTT şubesine dönüştürülen Gazi Ortaokulu binası önünde sıraya giden vatandaşlar, yoğunluğa neden olarak yine uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruktaki birçok kişinin sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü.
Şanlıurfa'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılan bin liralık nakdi yardım ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için PTT şubesine dönüştürülen Gazi Ortaokulu'na gelenler, sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarının sağlanmamasından dolayı Şanlıurfa Valiliği tarafından PTT şubeleri kapatılarak okullarda hizmet verilmeye başlanmıştı. Ancak, bugün yine okul önüne gelen yüzlerce kişi uzun kuyruk oluşturup, dip dibe sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Sıcak havada kuyrukta bekleyen bazı kişilerin güneşten korunmak için karton kutuları başlarına koyduğu görülürken, polislerin sık sık yaptığı sosyal mesafe çağrısı ile kalabalıktakileri uyardı.
Saatlerce kuyrukta sıranın kendisine gelmesini beklediğini söyleyen Ayşe Kaya, 'Kuyrukta sosyal mesafe falan yok. Daha hızlı işlem yapılabilmesi için ek yerlerin açılması lazım' dedi. Şanlıurfa’da, PTT’ye dönüştürülen okul önünde uzun kuyruk

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, PTT, Güncel, Haber

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