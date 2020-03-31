Şanlıurfa'da rahatsızlanan kadın, korona şüphesiyle tedaviye alındı

ŞANLIURFA'da, evinde fenalaşan kadın, koronavirüs şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Topdağı Mahallesi'nde yaşayan genç bir kadın, koronavirüs olabileceğinden şüphelenip, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese giden özel kıyafetli sağlık ekipleri yaptıkları kontrol sonrası kadını koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırdı ve gözlem altına alındı. İsmi açıklanmayan kadının alındığı ev ve çevresi ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Kaynak: DHA