18.06.2019 12:27
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Şanlıurfa'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa

ŞANLIURFA'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Karadaş (26), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Karadaş (26), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Yeşiloğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Yusuf Karadaş yönetimindeki 63 DZ 764 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Takla atan motosikletin sürücüsü Karadaş, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Karadaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Karadaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Sabah, Şanlıurfa, Güncel

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