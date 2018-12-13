Şanlıurfa'da Rehabilitasyon Merkezi Kuruluyor

Şanlıurfa
'da madde bağımlığı ile mücadele konusunda Büyükşehir Belediyesi, yapılacak olan Rehabilitasyon merkezi için Türkiye Yeşilay Cemiyeti
ile protokol imzaladı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 bin 195 metrekarelik alan üzerine kurulacak olan Rehabilitasyon merkezi ile bireylerin madde bağımlığı ile bilinçlendirilmesi, tedavisi ve danışmanlık hizmeti verilmesi noktasında çalışmalar yürütülecek. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin
Nezdinde gerçekleştirilen protokol, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ile gerçekleşti.
"Hep birlikte adım atmamız lazım"
Her kurum üzerine düşen sorumluluğu yapması gerektiğini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Bizim için de bir yol haritası oldu, AMATEM ve ÇAMATEM olarak başladık. Şimdi de Yeşilay ile birlikte Rehabilitasyon merkezi yapma konusunda bir protokol imzalayacağız, Söz
konusu insanın sağlığı ve tedavisi olunca hepimizin sorumluluk alması gerekiyor. Allah'ın izni ile Şanlıurfa'da bu madde bağımlığı ile mücadele konusu tam rayına oturdu, çok somut adımlar atıyoruz. Valiliğimiz ve Yerel Yönetimler olarak. Şanlıurfa'mızı seçmenizden ve buraya kadar gelmelerinden dolayı Sayın Mücahit Öztürk'e teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimler olarak meclisimiz ile birlikte 4 bin 195 metrekare bir alanı tahsiste bulunduk" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Yeşilay,Şanlıurfa
13 Aralık 2018 Perşembe 15:06