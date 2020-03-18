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Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sağanak bazı mahallelerde sele neden oldu.

18.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:52
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sağanak bazı mahallelerde sele neden oldu.
Gece saatlerinde başlayan sağanak, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, baz kırsal mahallelerde su baskınları yaşandı.
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, belediye ekiplerinin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve sağanağın özelikle kırsal mahallerde sele neden olduğunu söyledi.
Ekiplerin dün geceden beri teyakkuza geçerek çalışma yürüttüğünü ifade eden Başkan Ekinci, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti.
Selden etkilenen mahalle sakinleri ise ani müdahale ve çalışmalardan dolayı belediye ekibine teşekkür etti.
Öte yandan Siverek ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Viranşehir, Şanlıurfa, Ekinci, Güncel

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