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Şanlıurfa'da sağanak, okulun istinat duvarını yıktı

ŞANLIURFA'da, etkili sağanak nedeniyle Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

06.12.2019 01:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 01:01Şanlıurfa'da sağanak, okulun istinat duvarını yıktı

ŞANLIURFA'da, etkili sağanak nedeniyle Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi olası bir faciayı önlerken, çevreye saçılan taşlar yolu kapattı.

ve ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Yavuz Selim Mahallesi Açıksu Caddesi üzerindeki Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Lisesi'nin bahçe istinat duvarı çöktü. 2 metre yüksekliğindeki taş duvarın çökmesi nedeniyle yola savrulan molozlar nedeniyle yol araç trafiğine kapandı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı çökme sonrası, belediye ekipler bölgeye geçerek temizleme çalışması başlattı. Yağış nedeniyle belediye ekipleri su baskınları olan yerlerde tahliye çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yıklılan okul duvarı

Yola savrulan molozlar

Yolada kalan araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,



Anadolu Lisesi, Şanlıurfa, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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