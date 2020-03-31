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Şanlıurfa'da sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan değerlendirmeye göre, Bu gece (01.04.2020 Çarşamba) saat 00.

31.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:52
Şanlıurfa'da sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan değerlendirmeye göre, Bu gece (01.04.2020 Çarşamba ) saat 00.00'dan itibaren Şanlıurfa , Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Metrekareye 25-50 kg yağışın düşeceğinin tahmin edildiği uyarıda, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Şanlıurfa, Çarşamba, Güncel
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