Şanlıurfa'da Sağlıkçılar, Doktora Saldırıya Tepki Gösterdi

Kaynak: DHA

ŞANLIURFA'da sağlık çalışanları, Dahiliye Uzmanı Dr. Ebru Kılıç'ın çürük raporu alamayan A.S. tarafından darbedilmesine, basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.Olay cuma günü mesai bitiminde meydana geldi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzman Dr. Ebru Kılıç, eve gitmek için otomobiline binmek istedi. Ancak bu sırada saldırıya uğradı. Yüzünden yaralanan Kılıç'ın "İmdat" çığlıklarına çevredekiler yetişti. Saldırgan kaçarken, Dr. Kılıç görev yaptığı hastaneye götürüldü. Güvenlik kameralarından saldırganın A.S. olduğunu belirlendi. A.S., yakalanıp, gözaltına aldı. A.S.'nin İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı, izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldiği ve psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle 'askere elverişsiz' raporu almaya çalıştığı saptandı. A.S.'nin, girdiği sağlık kurulundan istediği raporu alamadığı, mesai çıkışında da kurulda görevli Dr. Ebru Kılıç'a saldırdığı tespit edildi. A.S. tutuklanırken, doktor yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde öğle saatlerinde toplanan Türk Tabipler Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Sağlık-Sen ve Sağlık-Sen Şanlıurfa Şubeleri ile Aile Hekimleri Derneği üyeleri, saldırıyı kınadı. Grup adına açıklama yapan Türk Tabipler Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Ömer Melik, sağlık çalışanlarına karşı her gün yeni bir saldırı olayı ile karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:"Daha önce de uyardığımız gibi çıkan torba yasa sağlıkta şiddeti önleyici hiçbir yasal düzenleme içermemektedir. Yasa yapıcıların bunu anlaması için daha kaç sağlık çalışanının şiddete uğraması veya ölmesi gerekmektedir. Daha önceki dönemlerde de sunduğumuz gibi ceza muhakemelerinde tutuklanmanın ertelenmemesini talep ediyoruz."- Şanlıurfa