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Şanlıurfa'da sahte dezenfektan operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da sahte dezenfektan operasyonu: 4 gözaltıŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte dezenfektan üreterek piyasaya sürdüğü belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

25.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:40
Şanlıurfa 'da sahte dezenfektan operasyonu: 4 gözaltı
ŞANLIURFA'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte dezenfektan üreterek piyasaya sürdüğü belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak dezenfektan ve sahte hijyen ürünleri ürettiği belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Organize Sanayi Bölgesi ile Evren Sanayi Sitesi'ndeki bazı adreslere düzenlenen operasyonda, başka firmalara ait etiketlerin kullanılmasıyla kaçak olarak hazırlanan 3 bin 730 litre el temizleme jeli, 5 bin 60 boş el temizleme jeli kabı, 5 bin 760 litre alkol bazlı hijyenik el temizleme solüsyonu ile 3 bin 135 litre etil alkol ele geçirildi. Ürünlere el koyan polis, S.K., M.B., N.Z. ve M.S.G.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülerek sorgulanmasına başlanan şüphelilerin 'insan sağlığına zararlı, sahte veya yasa dışı ürünleri satmak veya üretmek' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi. Şanlıurfa’da sahte dezenfektan operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler : Şanlıurfa, Polis, Güncel

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Şanlıurfa'da sahte dezenfektan operasyonu: 4 gözaltı

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