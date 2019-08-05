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Şanlıurfa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

05.08.2019 21:13 Şanlıurfa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ekrem Taş'ın kullandığı 47 LF 449 plakalı traktör, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 35. kilometresinde, şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan ve çevredekiler tarafından traktörün altından çıkarılan Taş, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Taş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın haberini alarak olay yerine gelen Taş'ın yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

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