Şanlıurfa'da Şebeke Suyuna Yüzde 10 İndirim

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kentte enflasyon ile mücadele kapsamında şebeke suyuna yüzde 10'luk indirime gidildiğini bildirdi.
Çiftçi, düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediyesine bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün almış olduğu karar doğrultusunda tüm abonelerde yüzde 10'luk indirim yapıldığını belirtti.
Alınan kararının hayırlı olmasını dileyen Çiftçi, şunları kaydetti:
"Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde kurumuz olarak hükümetimiz ile birlikte enflasyon ile mücadele sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi sadece vatandaş ile değil, kurumsal olarak alacağımız kararlar ile göstermemiz lazım. Bizler de bugün itibarıyla aldığımız kararla ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı tüm abonelerde yüzde 10'luk bir indirime gittik. Enflasyonla mücadelede devletimizin ve halkımızın yanındayız. Yüzde 10'luk indirimi yönetim kurulumuz ile gerçekleştirdik. Şanlıurfamızdaki tüm abone sahiplerine hayırlı uğurlu olsun."
nihat çiftçi,Şanlıurfa
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:42