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Şanlıurfa'da şed kuşanma töreni
17.09.2019 16:49
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Kaynak: DHA
BDDK'dan kredilerle ilgili kritik açıklama: Banka takip hesaplarına aktarılması gereken 48 milyar TL kredi tespit edilmiştir
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