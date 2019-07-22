Şanlıurfa'da şehit polisler için mevlit okutuldu

Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde evlerinde şehit edilen polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar için mevlit okutuldu.
Şehit Polis
Memuru Refik Aksoy Camisi'nde düzenlenen mevlit programında şehit polisler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.
İlçe Emniyet Müdürü Erdal Karakaya, emniyet teşkilatı olarak teröre ve teröristlere geçit vermeyeceklerini belirterek, "Gerekirse bu uğurda har daim can vermeye hazırız." dedi.
Belediye Başkanı Abdullah Aksak da şehit polislere Allah'tan rahmet dileyerek, "Yüce Allah polisimize, askerimize güç kuvvet versin. Onların ayağına küçük bir taş bile değdirmesin. Bugün güvenle yaşıyorsak bu onların sayesindedir. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.
Programa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yılmaz Yıkmaz, İlçe Müftüsü Hasari Altunova ile şehit polislerin meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Terör örgütü PKK mensupları, 22 Temmuz 2015'te Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ı evlerinde uyurken şehit etmişti.