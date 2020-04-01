ŞANLIURFA'da, dün gece etkili olan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selde mahsur kalan 12 kişi, itfaiye ekiplerince botlarla kurtarıldı.

Şanlıurfa ve ilçelerinde dün gece aniden başlayan sağanak, kırsal bölgelerde sele neden oldu. Selin yaşandığı mahallede oturanlar evlerine dolan su nedeniyle dışarı çıkamadı. Mahsur kalanlar, jandarma ve itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, göle dönen evlerinde mahsur kalan 12 kişiyi botlarla kurtardı. Aşırı yağışlardan dolayı çevredeki ekili alanlar zarar görürken, Hamurkesen Mahallesi'nde yaşayanlar her yağış sonrasında evlerini su bastığını ifade ederek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde ise tıkanan kalanizasyon nedeniyle göle dönen caddede sular içinde kalan bir servis minibüsü de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: DHA