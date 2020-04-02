Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şanlıurfa'da selin izleri siliniyor

ŞANLIURFA'da, sağanak yağmurun ardından yaşanan selin oluşturduğu hasarın izleri siliniyor.

02.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:41
Şanlıurfa'da selin izleri siliniyor

ŞANLIURFA'da, sağanak yağmurun ardından yaşanan selin oluşturduğu hasarın izleri siliniyor. Su baskını sonrası evlerinin içi çamur olan vatandaşlar temizlik çalışması yaparken, arazileri zarar gören çiftçiler de yardım istedi.

Şanlıurfa , dün etkili olan şiddetli yağış kırsal bölgelerde sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi sonucu evleri su dolan Hamurkesen Mahallesinde mahsur kalan 12 kişi, itfaiye ekiplerince botla kurtarıldı. Aşırı yağışlardan dolayı ekili araziler ile fıstık ağaçları da zarar gördü. Tıkanan tahliye borularının açılmasıyla birlikte suların çekilmesiyle bölgedeki evler ise çamur altında kaldı. Mahalle sakinleri evdeki eşyalarını dışarı çıkarıp temizlik yaptı. 6 çocuğuyla birlikte yağışlarda mahsur kaldığını belirten Bekir Badıllı, "Burada her yağış sonrasında küçük olan tahliye borularının tıkanması sonucu evimiz ve tarlamız sular altında kalıyor. Defalarca bu sorunu yetkililere bildirmemize rağmen bir türlü çözüm bulunmadı. Evimdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Traktörüm sular altında kalınca çalışmıyor. Fıstık ağaçlarım zarar gördü. Evde kullanacağımız bir şey kalmayınca çocukları akrabalarımın evine gönderdim" dedi.

Yağış sonrasında evlerinde sel temizliği yaptığını ifade eden Sabri Ağaç, tarım arazilerinin zarar görmesiyle çiftçilerin mağdur olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Şanlıurfa'da selin izleri siliniyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cinayette sır perdesi aralandı! Nuray’ı arkadaşı para için öldürmüş Haberler
Cinayette sır perdesi aralandı! Nuray'ı arkadaşı para için öldürmüş
Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı Haberler
Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma Haberler
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma
Ölüm sebebi ’korona’ olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı Haberler
Ölüm sebebi 'korona' olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı
İmamoğlu, İBB’nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı Haberler
İmamoğlu, İBB'nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:13: Didim'de semt pazarlarına mobil dezenfekte noktaları yerleştirildi - Haber 15:13: Bursa Adliye ve cezaevlerinde korona virüsüne karşı tedbirler alındı - Haber 15:12: Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki engelliler, ihtiyaçlarını "Engelsiz 112" uygulamasından... - Haber 15:12: Başkan Büyükkılıç koronavirüs tedbirlerini telekonferansla anlattı - Haber 15:11: Bir günlük kolonya stokunu sağlık çalışanlarına bağışladı - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler