Şanlıurfa'da Sera Kent projesi hayata geçirilecek
Eyyübiye Belediyesi ile Harran Üniversitesi arasında Sera Kent projesi için ön görüşme yapıldı.
09.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:32
Eyyübiye Belediyesi ile Harran Üniversitesi arasında Sera Kent projesi için ön görüşme yapıldı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un seçim vaatlerinden biri olan Sera Kent projesi için düğmeye basıldı. Başkan Kuş, uygulamaya koyacağı dev proje için meclis üyeleriyle birlikte Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sabri Çelik ile ön görüşme yaptı. Harran Üniversitesi rektörlük binasında yapılan görüşmede Sera Kent projesi masaya yatırıldı. Rektör Çelik, yapılan görüşmede Eyyübiye ve Şanlıurfa için yapılacak güzel olan her şeye katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Kuş da ön görüşmesi yapılan Sera Kent ile istihdama katkı sunacaklarını belirterek," Rektörümüze sonsuz teşekkür ederim. Projemize olumlu yaklaştı. İnşallah üniversitemizle birlikte hayata geçireceğimiz bu proje ile Eyyübiye ve Şanlıurfa'da istihdama büyük katkı sağlayacağız. Rektörümüze ve kurmaylarına çok çok teşekkür ederim. Rektörün destekleri ve katkılarıyla inşallah daha güzel projeleri de birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un seçim vaatlerinden biri olan Sera Kent projesi için düğmeye basıldı. Başkan Kuş, uygulamaya koyacağı dev proje için meclis üyeleriyle birlikte Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sabri Çelik ile ön görüşme yaptı. Harran Üniversitesi rektörlük binasında yapılan görüşmede Sera Kent projesi masaya yatırıldı. Rektör Çelik, yapılan görüşmede Eyyübiye ve Şanlıurfa için yapılacak güzel olan her şeye katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Kuş da ön görüşmesi yapılan Sera Kent ile istihdama katkı sunacaklarını belirterek," Rektörümüze sonsuz teşekkür ederim. Projemize olumlu yaklaştı. İnşallah üniversitemizle birlikte hayata geçireceğimiz bu proje ile Eyyübiye ve Şanlıurfa'da istihdama büyük katkı sağlayacağız. Rektörümüze ve kurmaylarına çok çok teşekkür ederim. Rektörün destekleri ve katkılarıyla inşallah daha güzel projeleri de birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Şanlıurfa'da Sera Kent projesi hayata geçirilecek
Etiketler : Harran Üniversitesi, Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Eyyübiye, Güncel
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