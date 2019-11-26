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Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev aldı

Şanlıurfa'da seyir halinde olan tır alev almaya başladı.

26.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:25Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev aldı
'da seyir halinde olan tır alev almaya başladı. ekiplerinin yaptığı müdahalelerde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tır, seyir halindeyken kupa kısmında alev almaya başladı. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine aracı yolun kenarına park etti. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri alev alan tıra müdahale ederek, kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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