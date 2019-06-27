27.06.2019 22:41
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Şanlıurfa'da sıcak havalarda yılan kapanı satışları arttı

Şanlıurfa'da sıcak havalarda yılan kapanı satışları arttıŞANLIURFA - Şanlıurfa genelinde sıcak havanın iyice hissedilmesiyle yılanlar da kırsal mahallerde kendini gösterdi.

Şanlıurfa 'da sıcak havalarda yılan kapanı satışları arttı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa genelinde sıcak havanın iyice hissedilmesiyle yılanlar da kırsal mahallerde kendini gösterdi. Vatandaşlar yılanlardan korunmak için kapan satıcılarına koştu.
Son günlerde kent genelinde 50 derecenin üzerinde hissedilen sıcaklık ile vatandaşlar zor günler geçiriyor. Sıcak hava ile kırsal mahallede yaşayan vatandaşları da yılan korkusu sardı. Yılan korkusu saran vatandaşlar kapan satıcılarına koştu. Konik şeklindeki kapanların 70 ile 120 lira arasında satılıyor. Kapan satıcıları, konik görünümlü kafes şeklindeki kapanların vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü söyledi.
Şanlıurfa tarihi çarşılar bölgesinde yılan kapanı üreten ve satan marangoz ustası Bedih Karataş , "Biz burada yılan kapanı ve diğer çeşitli hayvan kapanı üretiyoruz. Biliyoruz ki yaz geldi ve haşereler artık meydana çıktı. Vatandaşlar böcek ve yılanlardan rahatsız oldukları için rahat uyuyamıyorlar. Yılanlar vatandaşların civcivlerine zarar veriyor. Bundan dolayı yılan kapanına ihtiyaç duyuluyor. Biz de yılan kapanı üretiyoruz. Kümeste hayvan yetiştirenler için ufak farklarımız da var. Sıcak hava ile satışlarımız da arttı" ifadelerini kulandı.Şanlıurfa'da sıcak havalarda yılan kapanı satışları arttı
Kaynak: İHA
Şanlıurfa , Genel

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