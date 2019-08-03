Haberler» genel» Haber

Şanlıurfa'da sıcaklık etkisini sürdürüyor, vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor

Şanlıurfa'da sıcaklık etkisini sürdürüyor, vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyorŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alan, parklar, sulama kanalı ve süs havuzlarında serinlemeyi tercih ediyor.

03.08.2019 20:29
Şanlıurfa'da sıcaklık etkisini sürdürüyor, vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor
Şanlıurfa'da sıcaklık etkisini sürdürüyor, vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alan, parklar, sulama kanalı ve süs havuzlarında serinlemeyi tercih ediyor.
Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları artarken, Şanlıurfa'da sıcaklık öğle saatlerinde 40 derece ölçüldü. Hava sıcaklıklarının nemin de etkisiyle bunaltıcı seviyelere ulaşıyor. 40 dereceyi gösteren sıcaklıklar da vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmazken, çıkmak durumunda kalanlar ise, gölgelik alanlarda, parklardaki su fiskelerinde, sulama kanalı ve süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.
Şanlıurfa'da sıcağın etkisiyle kentin çeşitli noktalarında çalışmakta olan işçiler buz içerisin de bulunan su termoslarını yanlarından ayırmadıklarını belirtti. Çocuklar ise, tehlikeye aldırış etmeden süs havuzlarında serinledi.

Şanlıurfa, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
20:40   Denizin temiz olduğunu kanıtlamak için milletvekili denize girdi
20:34   Tarlada kilosu 50 kuruştan satılıyor...Yaz soğanı hasadı havadan görüntülendi
20:29   Şanlıurfa'da sıcaklık etkisini sürdürüyor, vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor
19:20   Yarın açılacak olan İstanbul-İzmir otoyolu havadan görüntülendi
19:06   Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı
18:31   CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin gücü üretmekten geçiyor"
18:15   Yayladaki tarihi köprüde defile