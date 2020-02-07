Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik iki adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar ile gece görüşlü dürbün ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla silah temin edip satışını gerçekleştirdikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İl merkezindeki iki ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 89 adet fişek ve 1 adet gece görüş özellikli dürbün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA