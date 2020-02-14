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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:29Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Suruç'ta 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı'na yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, M.G.Y., S.Y., S.Y., Ö.Y. ve E.Y. isimli şahısların evlerinde saklı halde olan, 1 adet sten marka yandan şarjörlü makineli tabanca, 1 adet bu makineli tabancaya ait şarjör, bin adet 7,62 milimetre çapında fişek, 2 adet ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 2 adet bu tabancalara ait şarjör, 32 adet 9 milimetre çapında mermi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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