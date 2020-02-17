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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltıŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

17.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:17
'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir'de bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Soruşturma başlatan ekipler, savcılık kararıyla kimliği belirlenen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda H.T., İ.T. ve S.K. gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tüfek, 15 şarjör, 405 mermi, 2 tabanca, 1 dürbün, 2 hücum yeleği, 3 av tüfeği ve 43 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Silah ve mühimmata el koyan jandarma, 3 şüphelinin sorgusuna başladı.
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA


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