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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

17.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:52Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
'nın ilçesinde, çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yaptıkları çalışmada ilçede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.
Ekipler, belirledikleri 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ev ve eklentilerde yapılan aramalarda, bir G3 tüfek, 3 kalaşnikof tüfek, tüfeklere ait 9 şarjör ve 286 mermi, 2 tabanca, tabancalara ait 6 şarjör ve 119 mermi, 3 av tüfeği ile 44 fişek, dürbün, 2 hücum yeleği, tabancalık ve şarjörlük kemeri ele geçirildi.
Operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla H.T, İ.T. ve S.K. gözaltına alındı.

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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