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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

07.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:30Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada 6 tabanca, av tüfeği, 89 fişek ve gece görüş dürbünü ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "yasa dışı silah ve mühimmat ticareti" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

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