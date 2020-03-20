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Şanlıurfa'da silah kapakçığı operasyonu: 1 tutuklama

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

20.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:51
Şanlıurfa'da silah kapakçığı operasyonu: 1 tutuklama
Şanlıurfa 'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli D.T. üzerinde ve adreste yapılan aramada 11 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan D.T. jandarmadaki işlemlerini ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Şanlıurfa, 3. Sayfa

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