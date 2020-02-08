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Şanlıurfa'da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen bir erkek cesedi bulundu.

08.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:48Şanlıurfa'da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
'da silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçesine bağlı Kısas Mahallesi yakınlarındaki tarlada yaşandı. Tarlada bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin 19 yaşındaki Feyzullah Polat'a ait olduğunu ve gencin vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polat'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dün evinden çıkan Polat'ın dönmemesi üzerine ailesinin güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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