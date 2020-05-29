Şanlıurfa'da, silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da, silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü, 5 yaralı (2)MAHALLE VE HASTANEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİŞanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavga sonrası bölgede jandarma ve polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

29.05.2020 20:36 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:42
Şanlıurfa'da, silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü, 5 yaralı (2)
MAHALLE VE HASTANEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavga sonrası bölgede jandarma ve polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Jandarma, kavganın meydana geldiği Konakyeri Mahallesi'ni giriş- çıkışlara kapattı. Polis ise yaralıların bulunduğu hastane ve çevresini ablukaya aldı. Jandarmanın kavgaya karışanların yakalaması için çalışması sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)
Şanlıurfa’da, silahlı ’arazi’ kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Jandarma, Polis, Güncel, Haber

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