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Şanlıurfa'da silahlı bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

26.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:26Şanlıurfa'da silahlı bıçaklı kavgada bir kişi öldü
'da iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma bıçak ve silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Müslüm (25) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akkuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Akkuş'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğünde yapılan otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yavuz Selim Mahallesi, Şanlıurfa, Haliliye, Akkuş, Güncel

Kaynak: AA

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