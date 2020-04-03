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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

03.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:34
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa 'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Halliye ilçesine bağlı kırsaldaki Turna Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Ahmet Ö. ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, hastane ve mahallede önlem aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Jandarma, Güncel
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