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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

18.02.2020 21:47 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:02Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı
'nın ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından bazı yaralılar Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Celal S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanları yakalamak üzere çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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