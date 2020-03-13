Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
13.03.2020 05:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:49
Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesi'nde iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sidar Uygurlar silahla vurularak yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Uygurlar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesi'nde iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sidar Uygurlar silahla vurularak yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Uygurlar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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