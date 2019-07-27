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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

27.07.2019 13:58 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, M.G, İ.H.G, M.G. ve R.G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavganın meydana geldiği mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bağlarbaşı, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Kaynak: AA

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