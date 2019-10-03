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Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Şanlıurfa'da beyaz renkli Toros marka otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

03.10.2019 16:52

Şanlıurfa'da 'Beyaz Toros'a düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa- Mardin kara yolunun Osmanbey Yerleşkesi yakınlarında 63 YV 162 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

BEYAZ TOROS'TA CİNAYET

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, inceleme başlattı. Ölenlerin kimliklerinin tespiti ve saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SALDIRIDA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Saldırıda ölenlerin Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat ve Mehmet Ali Elvan olduğu öğrenildi. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ile ilgili çalışma sürüyor.

BEYAZ TOROS

'Beyaz Toros' arabası 1990'lı yıllarda oldukça duyulan bir otomobildi. Özellikle Güneydoğu'daki faili meçhul cinayetlerde devriye aracı olarak kullanılıyordu. Faili meçhul olaylarla bilinen 'Beyaz Toros', suikast arabası olarak hafızalarda yer edindi.

Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Şanlıurfa, Mardin, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR(30)
DL:derın devlet halka korku salmak için ozellıle beyaz toros marka aracı kulanıyordu olan sıradan garıban ınsanlara oldu o garıban ınsanları pkk kucağına ıttıler her kurdu potansıyel pkklı yaptılar derın devlet demek abd ıtlığını yapmak demektı gladyo demektı
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SİNOPLU:hassss
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GÜNDEM:LOOTLAR BENİM KİMSE ALMASIN
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ZAZA21:90 lı yıllarda beyaz torostu şimdide beyaz NAVARALAR değişen bişey yok yani
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Torosun Steyşını olunca ne oluyor peki sadece yaralamamı
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EGTİM ŞART LOOOOOO:Yine aynı kişiler eskiden daha beter olmuş Allah amerikayi basimizdan eksik etmesin
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MALATYASPORLU:KOD ADI YEŞİL ?
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DOĞRUCUYA CEVAP:Heee sizin mahallede oturuyor bende gördüm.Sende arada bir gidip çay içiyon.Sallaaaa
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TÜRK:Yaşıyorlarsa ikisinede ,ALLAH uzun ömürler versin Abdullah abiye de onada
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DOĞRUCU:yeşil kod adlı kişi halen yaşıyor bilmeyenlere duyurulur
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