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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

13.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:40Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü
'nın ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Eskihan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, geç saatlerde dışarı çıkan 70 yaşındaki Ömer İrkek, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerinin duyulması üzerine, dışarı çıkan Ömer İrkek'in aile fertleri, yaşlı adamı kanlar içinde yerde buldu. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla önce Viranşehir Devlet Hastanesine, daha sonra da Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ömer İrkek'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tip Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespiti için incelemelerin devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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