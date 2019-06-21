21.06.2019 23:05
Haberler » Güncel » Haber

Şanlıurfa'da, sınırı geçmeye çalışan 3 PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa

ŞANLIURFA'nın Suriye'ye komşu ilçesi Akçakale'de, sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD'li 3 terörist, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

ŞANLIURFA'nın Suriye 'ye komşu ilçesi Akçakale 'de, sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD'li 3 terörist, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup PKK'lı teröristin Suriye'den yurda giriş yapacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Sınır hattındaki Ohali Mahallesi'nde önlem alan ekipler, sınırdan giriş yapmaya çalışan 3 teröristi yakalayarak gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi 3 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Suriye , PKK , Şanlıurfa , Güncel

Son Dakika Haberleri
01:49 Muğla'da cinayet
01:45 "Organlarıyla umut olan öğrenci" mezuniyet gecesinde unutulmadı - İZMİR
01:45 Silivri'de konteyner yangını
01:42 Bayburt - Gümüşhane Havalimanı inşaat çalışmaları devam ediyor
01:41 "Bu grup siyasi hile yapmaktan korkmamaktadır"
01:38 Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü
01:33 Otomobilin altına giren yılanı, itfaiye çıkardı