Şanlıurfa'da, sınırı geçmeye çalışan 3 PKK'lı terörist yakalandı

ŞANLIURFA'nın Suriye
'ye komşu ilçesi Akçakale
'de, sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD'li 3 terörist, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, bir grup PKK'lı teröristin Suriye'den yurda giriş yapacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Sınır hattındaki Ohali Mahallesi'nde önlem alan ekipler, sınırdan giriş yapmaya çalışan 3 teröristi yakalayarak gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi 3 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Şanlıurfa