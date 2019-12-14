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Şanlıurfa'da sis ve yağmur etkili oluyor

Şanlıurfa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ve yağmur etkisini sürdürüyor.

14.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:33Şanlıurfa'da sis ve yağmur etkili oluyor
'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ve yağmur etkisini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmurla birlikte yoğun sis ile karşılaştı. Gece etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde beraberinde sisi de getirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, şehrin üzerini kapladı. Sürücüler, sis ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için kafasına poşet geçirerek yoluna devam etti. Sis bulutu ve yağmur etkisini sürdürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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